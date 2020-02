Le Division 2 Kenly College à nouveau disponible mardi 25

Le Division 2 Kenly College est actuellement disponible.

Le Division 2 Kenly College sera disponible le mardi 25 et sera disponible pendant quelques semaines, donc si vous n’avez pas réussi à expérimenter le Division 2 Kenly College, c’est votre chance.

Le Kenly College ouvre à nouveau ses portes le mardi 25! Remplissez les trois zones d’enquête pour mettre la main sur le Diamondback Exotic! pic.twitter.com/ENsIHI40fF

Kenly College a été félicité par la communauté de The Division 2 pour avoir mélangé le gameplay typique de la course à ce point, tuer des méchants et passer au suivant, la façon dont cela fonctionne au Kenly College est d’être un espace ouvert qui doit être traversé plusieurs fois. fois afin de réaliser votre objectif. Cependant, le seul inconvénient du Kenly College est qu’il est en rotation, ce qui signifie que pendant quelques semaines, vous pourrez jouer au Kenly College à votre guise, mais cela fermera à nouveau, empêchant les joueurs d’y aller.

Pour ceux qui terminent toutes les missions du Kenly College, vous serez récompensé par une arme exotique appelée Diamondback, vous pouvez consulter l’arme ci-dessous.

Après avoir terminé les missions sur Kenly College, pour recevoir le dos de diamant, vous devez vous rendre à la chapelle dans laquelle il y aura des caisses à butin, à l’ouverture de ces caisses à butin, vous serez récompensé par l’arme exotique Diamondback. Ci-dessous, un guide pour ceux qui ne sont pas sûrs:

Après avoir terminé les missions sur Kenly College, pour recevoir le dos de diamant, vous devez vous rendre à la chapelle dans laquelle il y aura des caisses à butin, à l'ouverture de ces caisses à butin, vous serez récompensé par l'arme exotique Diamondback. Ci-dessous, un guide pour ceux qui ne sont pas sûrs:

Sera-ce votre première expérience au Kenly College?

