Le DLC de Borderlands 3 élimine les problèmes majeurs avec le travail de Lovecraft

Le deuxième des extensions DLC de Borderlands 3 – Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock – a été publié et j’ai donc pensé que ce serait le meilleur moment pour revenir dans le jeu de tir à la première personne de Gearbox. . La franchise Borderlands a un palmarès décent en matière de contenu téléchargeable et cela fait quelques mois que je n’ai pas joué le troisième épisode de la ligne principale, alors, vous savez, pourquoi pas?

Cependant, je n’étais pas particulièrement enthousiasmé par mon temps avec Guns, Love et Tentacles, en grande partie parce que l’interprétation de Gearbox de H.P. Le travail de Lovecraft incorpore certaines des parties problématiques de la vision du monde de l’auteur et ne fait rien pour les résoudre.

C’est la représentation des Noirs par le DLC qui me contrarie le plus, en grande partie à cause du style de narration de la franchise Borderlands. Les jeux Borderlands explorent traditionnellement des concepts ou des éléments de la culture pop à travers le sarcasme, la satire ou l’hommage ludique. Gearbox prend quelque chose qui existe déjà et l’adapte à son style de chaos irrévérencieux de Borderlands.

Lorsque ce processus fonctionne, il fonctionne vraiment. Par exemple, l’assaut de Tiny Tina sur Dragon Keep de Borderlands 2, qui vous envoie dans une aventure de RPG de table qui riffe sur Dungeons & Dragons, est un DLC amusant, à la fois en termes de thème et de gameplay. Il y a aussi tout le symbolisme de la mythologie grecque qui agit comme ligne directrice pour les quatre jeux, comme chaque sirène étant une femme belle mais dangereuse et la planète Pandora agissant comme un coffre-fort, qui contribuent tous aux aspects les plus fascinants de la tradition de Borderlands.

Guns, Love, and Tentacles est un DLC sur le thème de Lovecraft, incorporant certains aspects de H.P. Les histoires de Lovecraft et le mythe de Cthulhu en toile de fond du récit global. Malheureusement, ce qui rend le DLC plus adaptatif qu’interprétatif, c’est la façon dont il traite Sir Hammerlock et Wainwright Jakobs, les deux personnages qui sont au centre de Guns, Love et Tentacles. Le DLC concerne les deux personnages qui se marient et font face au malheureux hic de tenir le lieu sur une planète dirigée par un culte. Le chef de la secte, Eleanor, considère que l’amour du couple est impur et faible et donc Wainwright devient l’hôte involontaire de l’esprit de son mari – voué à se transformer lentement en sa bien-aimée à moins que vous ne décidiez de faire quelque chose pour arrêter le processus. Comme Hammerlock est rendu un spectateur passif pour la quasi-totalité du DLC (il vous aide dans votre quête pour sauver son fiancé une seule fois), toute l’agence vous appartient.

Donc, l’histoire du DLC est qu’une femme qui est essentiellement une sorcière d’un autre monde vole un couple gay de leur journée heureuse, remet en question leur relation, puis essaie de corriger le “défaut” de leur amour en transformant l’un des hommes en son propre mari , afin de créer un amour supposément plus pur. C’est déjà un peu étrange et plus qu’un peu homophobe, mais quand vous considérez également que ce DLC est inspiré de Lovecraft, cela devient encore plus problématique.

Tout se résume à ceci: H.P. Lovecraft était raciste – et raciste au niveau suprémaciste blanc franc à ce sujet. Il ne s’agit pas non plus de séparer l’artiste de son art, car l’homme a intégré ses vues sur les personnes de couleur dans ses œuvres littéraires. Il suffit de regarder son poème «Sur la création des nègres», qui déclare que les dieux ont créé l’homme et la bête, puis créé les Noirs comme une créature intermédiaire inexplicable.

Ses opinions haineuses concernant les personnes de couleur s’étendent à ses histoires qui couvrent également l’horreur occulte et cosmique. Par exemple, “The Horror at Red Hook” se réfère à Brooklyn, un quartier de New York avec une citoyenneté principalement composée de gens de couleur, comme “lépreux et cancéreux avec le mal tiré des mondes plus anciens” et les gens qui y vivent comme des “hordes de rôdeurs “qui provoquent un” babel de son et de crasse “. Le troisième chapitre de “L’appel de Cthulhu” fait référence au meurtre de “l’équipage étrange et diabolique des Kanakas et des demi-castes” comme un “devoir”, vu que le groupe de personnes de couleur et celles de race mixte sont de «qualité abominable». Les Deep Ones dans “The Shadow over Innsmouth” sont censés être horriblement monstrueux car ils représentent la progéniture impure des couples interraciaux.

Alors maintenant, en regardant l’histoire de Guns, Love et Tentacles, vous devez prendre en compte la façon dont Gearbox a écrit les personnages noirs – dans ce cas, Wainwright et Hammerlock – parce que cela fait aussi partie de la fiction de Lovecraft. Et en ce sens, Gearbox est plutôt spot-on. Les deux hommes noirs sont trop inutiles pour s’aider eux-mêmes et ont un amour constamment scruté et interrogé dans la majorité du DLC, tandis que l’antagoniste “purifie” leur amour en transformant l’un d’eux en son mari blanc et hétérosexuel. Si elle tombe juste amoureuse de Wainwright et épouse Wainwright, ce serait, aux yeux de Lovecraft, un mélange grossier des races, alors Wainwright doit d’abord se transformer en son mari pour que l’amour soit authentique. Beaucoup de drapeaux rouges là-bas, mais très Lovecraft.

Le problème est que Gearbox ne fait rien pour les rejeter.

Maintenant je comprends. C’est un jeu Borderlands. Je ne m’attends pas à ce que Borderlands 3 s’attaque aux tenants et aboutissants nuancés de chaque aspect de ce qui fait une histoire Lovecraftienne. Mais si votre jeu va adapter les histoires de Lovecraft et incorporer les thèmes et les messages de ces histoires, vous devriez également aborder leurs parties problématiques. Guns, Love et Tentacles ne font pas ça. Wainwright et Hammerlock n’ont même pas la chance de montrer à quel point leur amour est digne de vaincre Eleanor et son mari – vous battez le couple méchant pendant que vos alliés regardent impuissants. Guns, Love, and Tentacles est l’une des rares situations où l’irrévérence traditionnelle de Borderlands aurait pu être utilisée pour se moquer des vues horribles de Lovecraft et résoudre des problèmes avec son travail, mais le DLC ne fait aucune tentative de le faire malgré l’occasion.

Et, bien sûr, ce faisant, Guns, Love et Tentacles prend les mêmes défauts que le travail de Lovecraft. La structure réelle de la mission dans Guns, Love et Tentacles est de bonne qualité – comme la campagne principale de Borderlands 3, vous avez trop de sections de plate-forme ennuyeuses et de combats de boss à l’éponge de balle brisant les épisodes agréables de pillage et de tir. Mais la manipulation apparemment volontaire de Gearbox des vues de Lovecraft dans Guns, Love et Tentacles donne à l’histoire du DLC un arrière-goût terrible qui se traduit finalement par une mauvaise expansion de la campagne pour Borderlands 3.

