Le DLC du pack de langue polonais Witcher 3 est maintenant disponible sur Switch

Si vous êtes un grand fan de The Witcher 3: Wild – Edition complète sur la Nintendo Switch et souhaiteriez peut-être jouer à travers le jeu avec des sous-titres et des doublages polonais (si vous vivez en dehors de la Pologne), vous pouvez maintenant, grâce au pack de langue récemment publié.

Comme l’a souligné l’utilisateur de subreddit de Nintendo Switch, dark_skeleton, ce contenu téléchargeable gratuitement a été mis à disposition dans certaines régions. Voici la description officielle de la page Web australienne de Nintendo:

Le module linguistique Witcher 3: Wild Hunt permet une prise en charge linguistique supplémentaire pour le jeu. Le téléchargement contient des sous-titres et un doublage.

Ce téléchargement nécessite 2,1 Go d’espace libre sur votre Switch, et d’autres modules linguistiques devraient suivre. Allez-vous échanger votre jeu contre des sous-marins et des doublages polonais? Laissez un commentaire ci-dessous.

