Le DLC Fantastic Four de Marvel Ultimate Alliance 3 sera lancé le 26 mars

Plus de six mois après la sortie de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, le jeu reçoit toujours des mises à jour et des DLC supplémentaires. Le troisième pack se concentre sur les Quatre Fantastiques alors qu’ils s’unissent avec le reste de l’équipage de Marvel pour éliminer Doctor Doom.

Nintendo a maintenant révélé que ce prochain pack sera lancé le 26 mars. Pour y accéder, vous devrez avoir acheté le pass d’extension pour 19,99 $ (ou l’équivalent régional). Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter ces packs DLC individuellement. Voici le récapitulatif de Twitter:



Assemblez votre équipe ultime avec de nouveaux ajouts héroïques. Les Fantastic Four rejoindront l’alliance pour affronter l’homme au masque de fer, Doctor Doom, lorsque MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom sortira le 3/26! # MUA3

Allez-vous essayer le nouveau DLC dans Marvel Ultimate Alliance 3? Commentaires ci-dessous.

