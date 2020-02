Le DLC gratuit de Katana Zero est toujours en développement et c’est maintenant “3x la taille prévue d’origine”

Malgré des problèmes de classification en Australie au moment de sa sortie, le slash ’em up 2D Katana Zero était l’un des titres indépendants les plus marquants de l’année écoulée. Quand il est arrivé sur le Switch en avril 2019, nous avons salué ses séquences d’action époustouflantes, sa narration captivante et son sens du style impeccable.

Si vous l’aimiez autant que nous mais que vous en vouliez plus, la bonne nouvelle est que le DLC – annoncé précédemment l’année dernière – est toujours en développement. Selon le compte Twitter @askiisoft, ce contenu complémentaire est maintenant trois fois plus gros que ce qui était initialement prévu. Le développeur indépendant a également confirmé qu’il s’agirait toujours d’un téléchargement “gratuit”.

Hé tout le monde, longtemps ne voyez pas! Voici quelques mises à jour.

-Je m’approche de conclure le jeu mobile que je fais, @PocketSquirrel.

-Le DLC Katana ZERO est 3x la taille d’origine prévue, mais est toujours en développement et sera toujours gratuit. Merci de votre patience.

– Justin (@askiisoft) 14 février 2020

Cette brève mise à jour a également mentionné la façon dont un vinyle Katana Zero était toujours en préparation, et beaucoup d’efforts étaient déployés pour rendre l’audio parfait. Si vous n’avez pas joué à ce jeu et que vous souhaitez savoir de quoi il s’agit, assurez-vous de lire notre critique.

