Le DLC pour Katana ZERO reste dans les plans; Ce sera gratuit et meilleur que prévu

Katana ZERO est l’une des Indes les plus en vue de 2019, c’est pourquoi beaucoup étaient excités quand Askiisoft a révélé qu’il aurait du contenu téléchargeable. Malheureusement, les mois ont passé avec peu de détails à ce sujet, alors la communauté s’est inquiétée. Heureusement, la réalité est qu’il n’y a rien à craindre, car il est toujours en développement et sera gratuit et meilleur que ce à quoi nous nous attendons.

À travers un post sur Twitter, Askiisoft a mentionné que le DLC pour Katana ZERO est toujours en développement et y travaille. Cela dit, il a fallu du temps pour arriver car il sera 3 fois plus grand que ce qui était prévu. Mieux encore, la promesse qu’il s’agira d’un contenu gratuit restera intacte.

«Le DLC pour Katana ZERO est 3 fois plus grand que prévu initialement, mais il est toujours en cours de développement et restera gratuit. Merci de votre patience avec cela », a expliqué Askiisoft.

Hé tout le monde, longtemps ne voyez pas! Voici quelques mises à jour.

-Je m’approche de conclure le jeu mobile que je fais, @PocketSquirrel.

-Le DLC Katana ZERO est 3x la taille d’origine prévue, mais est toujours en développement et sera toujours gratuit. Merci de votre patience.

– Justin (@askiisoft) 14 février 2020

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par le DLC pour Katana ZERO? Dites-le nous dans les commentaires.

Katana ZERO est arrivée le 19 avril 2019 sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version si vous cliquez ici.

.