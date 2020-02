Le DLC Shenmue III arrivera la semaine prochaine

Après une longue attente, Shenmue III a été créé en 2019 et continue d’élargir son contenu. Ceux qui ont apprécié les livraisons précédentes apprécieront sûrement cette livraison car elle a la mécanique des jeux précédents. Donc, pour les fans de Ryo Hazuki, YS Net en tant que Deep Silver a présenté sa deuxième extension appelée: Pack Quête d’histoire.

Dans ce DLC, le protagoniste Ryo Hazuki croisera son chemin avec quelqu’un du passé, Zhang Shugin, ce qui provoque de nouvelles situations vraiment excitantes qui donneront un sens au passé de Ryo. Pour accéder à cette partie du DLC, vous devez être arrivé dans la ville de Niaowu ou avoir terminé le jeu.

Pack Quête d’histoire Il sera disponible le 18 février pour 6 USD sur le PlayStation Store et Epic Game Store. Les joueurs qui possèdent le pass de saison peuvent le télécharger gratuitement le jour du lancement.

Que pensez-vous de ce nouveau DLC? L’achèteriez-vous Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de voir un visage familier après un certain temps.

