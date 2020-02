Le documentaire Pro Skater de Tony Hawk sortira enfin

À la fin des années 90, le mouvement du skate a connu son moment de plus grande popularité et l’un des symboles les plus importants de la scène était le Pro Skater de Tony Hawk, un jeu qui a remporté la reconnaissance d’une légion de fans. Grâce à sa proposition de jeu et à sa bande-son saisissante, cet épisode a été le début d’une histoire qui a culminé dans Tony Hawk’s Pro Skater 3 et bien que l’ère de la gloire soit passée, il est toujours intéressant de connaître les détails du processus de développement Heureusement, cela ne prendra pas longtemps pour que cela se produise.

À travers un post sur son compte Instagram officiel, la légende du skateboard Tony Hawk a révélé que le documentaire Pretending I’m a Superman, qui montre le processus de création et de développement qui a fait du premier Tony Hawk’s Pro Skater une réalité , sera présenté pour la première fois le 29 février au Mammoth Film Festival. Ce projet, qui a débuté en 2016, retrace l’histoire du titre qui a connu un succès impressionnant à la fin des années 90 et qui a su condenser les éléments les plus représentatifs de ces années, du moins du point de vue du mouvement skate de l’époque.

La présentation de Pretending I’m to Superman sera accompagnée d’un panel auquel Tony Hawk lui-même participera, avec Rodney Mullen, une autre légende du skate, et les producteurs de ce documentaire. Le projet comprend une série d’entretiens et de témoignages de membres de l’équipe Neversoft et Activision, ainsi que de patineurs historiques tels que Steve Caballero et Chad Muska.

