Le Doom d’origine est rempli de pistolets-jouets

Avez-vous déjà joué au Doom original et vous êtes-vous arrêté pour regarder l’un des visages étranges qui parsèment les nombreux murs du jeu? Ou peut-être regardé votre arme de près et pensé à la façon dont elle avait été fabriquée?

Eh bien, il s’avère que id Software a utilisé un vieux livre de l’auteur Stephen King et du photographe f-stop Fitzgerald et un tas d’armes à feu pour créer une grande partie de l’art trouvé dans Doom.

Doom superfan et Youtuber decino ont récemment mis en ligne une vidéo sur tout cela et bien plus encore. Les graphiques de Doom sont remplis de petits secrets, de bizarreries et de contenus restants. Comme une pile de corps qui n’a jamais été utilisée dans le jeu.

Certaines des textures murales du jeu qui ressemblent à de la peau humaine ont été créées en utilisant une photographie des bras de Kevin Cloud. Kevin était l’un des artistes d’id lors du développement de Doom. En fait, Kevin est toujours à l’id et travaille toujours sur Doom. Il a aidé à créer Snapmap dans Doom (2016).

De nombreuses textures et sprites d’armes à feu différents dans Doom ont été créés en utilisant des photos d’armes-jouets. Par exemple, un chaingun jouet a été utilisé pour créer le chaingun. Moins évidemment, il a également été utilisé pour créer des textures murales, des lampes et certains piliers. Un jouet de mitrailleuse a été utilisé pour créer le pistolet Plasma et un jouet de pistolet à rayons a été utilisé pour créer le BFG. Dans chaque cas, id n’a pas simplement pris une photo et l’a insérée dans le jeu. Au lieu de cela, ils ont utilisé des morceaux de jouets, les ont combinés avec d’autres œuvres d’art ou les ont retournés.

La vidéo complète est remplie de faits encore plus intéressants sur l’art et les graphiques emblématiques de Doom. Une grande partie de ces informations circule sur le Web depuis des années, mais il est agréable de les rassembler dans une seule vidéo.

Autres trucs Doom

.