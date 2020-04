Le dossier de publication des archives d’arcade de Hamster pourrait être perturbé par la suspension des notes du CERO

Plus tôt cette semaine, l’organisation japonaise de notation des jeux vidéo CERO (Computer Entertainment Rating Agency) a annoncé une fermeture temporaire, qui à l’époque devrait avoir un impact significatif sur les calendriers de sortie de nombreux jeux à venir – y compris ceux de Nintendo.

Il semble que la première entreprise qui pourrait être touchée par cette suspension est Hamster Corporation. Chaque semaine, il sort un nouveau jeu sur le Nintendo eShop et c’est ce qu’il fait depuis 160 semaines. Il a même établi un record du monde Guinness pour les versions les plus consécutives de l’eShop, mais à ce rythme, cela pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps.

Dans une tentative de maintenir le record, Hamster dit qu’il y aura probablement au moins quelques changements à son calendrier de développement et de sortie. Voici l’explication complète, gracieuseté de Siliconera:

En raison de la pandémie de coronavirus en cours et de la suspension de la classification CERO, Hamster dit qu’il y aura probablement des changements dans le calendrier de développement et que certains jeux non annoncés pourraient sortir en premier en conséquence. Cependant, l’entreprise essaiera de maintenir ses antécédents et de continuer si possible, car cette période de quarantaine est le moment le plus approprié pour les jeux vidéo.

La dernière version de Hamster Switch eShop est le titre de Konami en 1987 MX5000 (aussi connu sous le nom FLAK ATTACK). Il a également récemment confirmé le shmup de Tecmo en 1987 Aile des Gémeaux ferait son chemin sur le système hybride de Nintendo.

