Le DPC 2020-2021 ajoute des ligues régionales

Nous venons de recevoir des informations très importantes sur le prochain DPC.

Même si Dota 2 est l’un des plus grands esports au monde, Valve a été beaucoup critiqué pour ses actions envers la scène Dota 2 de niveau 2 et de niveau 3. En fait, ils n’avaient pas fait grand-chose à cet égard. Cependant, il semble que Gabe et co. ont finalement décidé de faire quelque chose.

Bien qu’il reste du temps pour le nouveau DPC, Valve a déjà publié des informations indiquant qu’il introduirait un nouveau système appelé les ligues régionales. Cela signifie qu’après TI 10, il n’y aura plus de mineurs.

À quoi ressemblera le prochain DPC?

Présentation des ligues régionales.https: //t.co/BJgYpOc735 pic.twitter.com/t4O9QY5vwX

– DOTA 2 (@ DOTA2) 26 février 2020

Le prochain DPC sera divisé en trois saisons. Chacun d’eux aura un total de six ligues qui se termineront par un Major qui réunira les meilleures équipes. La cagnotte totale de chaque ligue pour une saison sera de 280 000 $ US.

Il est important de noter que chaque Ligue régionale aura deux divisions – supérieure et inférieure. Les deux auront huit équipes qui se battront pour leur part du prize pool que nous avons mentionné ci-dessus. Cependant, seules les cinq meilleures équipes de la ligue supérieure seront éligibles pour gagner des points DPC, à l’exception des huit premières de la Major.

Comme cette année, les douze meilleures équipes à l’issue du DPC iront à l’International 2021. Les autres créneaux libres seront accordés aux équipes qui remporteront les six qualifications régionales.

Voici les dates du nouveau DPC:

S1 Fall League – 5 octobre – 15 novembreS1 Major – 7 décembre – 19 décembreS2 Winter League – 4 janvier – 14 févrierS2 Major – 8 mars – 20 marsS3 Spring League – 12 avril – 2 maiS3 Major – 21 juin – 3 juillet

Ligues régionales – tout sur elles

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’idée derrière ces qualificatifs régionaux est de dynamiser les scènes de niveau deux et de niveau trois. Il y aura un total de 96 équipes au total dans les six ligues. À la fin de la saison, les équipes qui terminent aux deux dernières places dans la division supérieure seront envoyées dans la division inférieure. Au contraire, les deux meilleures équipes de la division inférieure iront à l’équipe supérieure. Ces deux dernières équipes de la division inférieure seront éliminées. Malgré cela, ils auront toujours une chance de jouer s’ils gagnent des qualifications ouvertes pour la prochaine Ligue régionale.

Les ligues elles-mêmes se tiendront en l’espace de six semaines. De plus, chaque région aura un format Bo3 Round Robin.

L’un des plus gros problèmes avec le Dota2 d’aujourd’hui est que certaines équipes jouent dans des régions où elles ne devraient pas le faire. Valve a finalement décidé de résoudre ce problème, donc pour le prochain DPC, une équipe ne pourra jouer dans une région spécifique que si elle a au moins trois joueurs.

Un autre changement très important concerne le verrouillage des fichiers. Désormais, chaque alignement sera verrouillé pour toute la saison, jusqu’à la fin du Major. Une fois que cela se produit, les joueurs auront le temps de faire des changements jusqu’au début de la prochaine saison. Cependant, chaque fois qu’une équipe change de joueur, elle perdra 15% des points DPC qu’elle a acquis jusqu’à présent.

Quant aux remplaçants, les équipes pourront les utiliser pendant 4 matchs maximum. Néanmoins, le remplaçant ne doit faire partie d’aucune équipe évoluant dans la division supérieure.

Et les majors?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chaque saison se terminera par un Major qui rassemblera 18 équipes. Cependant, au lieu d’avoir une cagnotte de 1 M $ comme maintenant, l’événement aura 500 000 $ qui seront répartis entre les équipes qui terminent dans les huit premières places.

Voici la répartition des créneaux horaires pour chaque région:

Chine et Europe – 4 slotsNA et SEA – 3 slotsCIS et SA – 2 slots

Un autre changement intéressant concerne les équipes dites «Wild Card». C’est quelque chose que nous avons vu dans TI 4 et TI 5, mais maintenant, Valve a décidé de l’implémenter ici. En conséquence, chaque Major verra six équipes qui se battront pour deux places dans le Major. Ceux qui gagnent avanceront dans les groupes, tandis que les autres seront éliminés.

En ce qui concerne la phase de groupes, il y aura huit équipes qui joueront dans un format Round Robin. Ceux qui parviennent à décrocher les deux premières places se retrouveront dans la tranche supérieure des séries éliminatoires. En revanche, les deux derniers seront éliminés. Tous les autres avancent vers le support inférieur.

Assurez-vous de lire l’annonce complète de Valve ici. De par son apparence, le prochain circuit Dota 2 Pro sera extrêmement intéressant à regarder. Qui sait, nous pourrions juste voir certaines équipes de niveau 2 atteindre les niveaux les plus élevés de Dota 2.