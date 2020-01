Le Dr Kawashima lui-même discute du renouveau de l’entraînement cérébral sur Switch

Au tournant de l’année, Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch a vu le grand retour de la franchise stimulante qui s’est avérée si populaire sur Nintendo DS. C’est un retour décent, même si cela semble un peu mal cuit, mais il est juste d’avoir le nom du Dr Kawashima sur la dernière machine de Nintendo.

Pour célébrer le lancement du jeu, Nintendo a publié une interview de l’homme lui-même – le Dr Ryuta Kawashima – ainsi que des développeurs de jeux Kouichi Kawamoto et Kenta Kubo. Siliconera a fourni une traduction de certaines parties de l’interview, que nous avons partagées pour vous ci-dessous.

Voici ce que les trois ont dit quand on leur a demandé comment le développement du jeu avait commencé:

Kouichi Kawamoto, producteur: “Personnellement, la raison pour laquelle j’ai commencé le projet était parce que, pour une raison quelconque, certaines de mes connaissances qui ne savaient pas que j’étais en charge de DS Brain Age disaient qu’elles voulaient rejouer Brain Age. Cependant, le jeu DS contient de nombreux éléments obsolètes de nos jours, donc je ne peux pas le recommander, alors j’ai pensé que nous devrions le mettre sur la dernière plate-forme. “



Kenta Kubo, réalisatrice: “Depuis Brain Age: Concentration Training, j’ai encore discuté de propositions avec le Dr Kawashima … et il y a environ deux ans, j’ai parlé à Kawashima et j’ai dit:” Nous pensons à un jeu Brain Age pour Nintendo Switch. “

Dr Kawashima: “Lors des séminaires, ceux qui ont joué m’ont demandé Âge du cerveau sur DS, “Quel jeu va venir ensuite?”. Cependant, il est triste que ces gens disent qu’ils étaient vraiment dans le jeu au passé. Et puis, je demanderais plus loin, et il s’avérerait que les gens qui jouaient au jeu avec leur enfant à l’époque commencent à atteindre cet âge …

Le Dr Kawashima continue en parlant de ses espoirs pour la nouvelle version:

Dr Kawashima: “Ce qui est important, c’est la” poursuite “. Il ne s’agit pas seulement de Brain Age, mais des jeux en général doivent être traités. N’y a-t-il pas beaucoup de jeux où vous y jouez une fois puis arrêtez de jouer? En tant que spécialiste dans ce domaine, je souhaite que les joueurs continuent leur entraînement cérébral pendant de longues périodes.

Pour ce faire, nous les laisserons former des groupes et leur demander de jouer au jeu avec leurs amis. De cette façon, même lorsque leur âge cérébral montre qu’ils ont 20 ans (dans la série Brain Age, 20 est le plus jeune que vous pouvez aller), vous pourriez avoir des situations où une personne n’a pas pu dépasser le temps fixé par leur petite amie … (des rires)

Nos recherches jusqu’à présent ont prouvé que faire de l’entraînement cérébral avec d’autres affecte clairement la durée pendant laquelle les gens continuent avec. La compétition avec les autres est un moyen efficace pour que les joueurs continuent même pendant plus de 10 ans. »

Bien qu’il soit disponible en Europe, au Japon et en Australie, nous n’avons toujours pas entendu parler d’une sortie nord-américaine pour le nouveau jeu. Si une telle version est annoncée, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Pour ceux d’entre vous qui ont accès à la formation cérébrale du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, avez-vous apprécié votre temps avec elle? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.