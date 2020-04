Le Dr Mario World ajoutera Caco Gazapo comme nouveau médecin

Dans Dr. Mario World Nous pouvons utiliser nos mobiles pour consulter et ainsi éliminer chacune et chacune des bactéries multicolores qui tentent de propager à travers le monde le plombier multi-employés le plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo. Étant donné que ces bactéries se reproduisent très rapidement, le cabinet embauche occasionnellement de nouveaux médecins et, comme annoncé via le compte Twitter officiel du jeu, un nouveau médecin rejoindra bientôt l’équipe de professionnels disponibles. Voulez-vous savoir qui est ce nouveau professionnel si rebelle qu’il mettra lui aussi la blouse blanche? Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Le Dr Caco Gazapo met la blouse blanche dans le bureau du Dr Mario World

Rouge: “Un nouveau médecin arrive le 2 avril à 1 heure du matin. C’est le Dr Nabbit! Je me demande s’il faut consolider ces bagages … Je veux dire, toutes ces choses pourraient simplement aller dans ce gros sac! Pensez-y. Le Dr Nabbit est le seul nouveau doc ​​cette fois. #DrMarioWorld pic.twitter.com/FMxBXWkdaJ

– Dr Mario World (@Drmarioworld_EN) 1 avril 2020

Dans Dr. Mario World Les médecins combattent ces redoutables bactéries multicolores, et comme toute aide fait défaut, de nouveaux médecins viennent parfois rejoindre l’équipe de professionnels. A cette occasion, le personnage qui pourra également porter le manteau blanc sera le Caco Gazapo, qui sera disponible dans le jeu à partir de 2 avril 2020. Cependant, plus de détails sur lui, tels que ses mouvements spéciaux, n’ont pas encore été révélés, car chaque médecin de ce jeu a des caractéristiques uniques.

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre quelques heures de plus pour que ce médecin rebelle rejoigne le Dr Mario World pour continuer à progresser dans les niveaux qui font partie de ce titre. Et vous, avez-vous téléchargé ce jeu sur vos appareils mobiles ou êtes-vous de ceux qui ne peuvent pas y jouer, soit parce qu’il n’est pas compatible avec vos appareils soit parce que vous préférez consacrer votre temps libre à d’autres titres ou d’autres plateformes?

