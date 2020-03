Le DualShock 5 augmente la demande d’expériences tactiles interactives sur PS5, selon les experts

Immersion, la société qui développe la technologie hpt de la PS5, offre de nouvelles façons de jouer.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, un bon nombre de questions se posent sur les caractéristiques avec lesquelles elles seront accompagnées. L’un d’eux est, sans aucun doute, la puissance graphique à laquelle nous serons confrontés à la fois sur Xbox Series X et PlayStation 5. L’autre qui résonne, en dehors de lacompatibilité descendante, est le contrôleur qui les accompagnera, dans le cas de la PlayStation, leDualShock 5.

Cette technologie augmente la demande de nouvelles expériencesSony a fourni certains détails sur sa console, tels quetechnologie optique, qui mettra à notre disposition une série de ressources sensorielles physiques beaucoup plus avancées que celles auxquelles nous sommes habitués dans les contrôles d’aujourd’hui. La société responsable du développement de cette technologie est Immersion, et son PDG,Ramzi Haidamus, a fait des déclarations intéressantes que le site Web WCCFTECH recueille.

“Comme nous l’avons annoncé plus tôt en mai,Sony Interactive EntertainmentJ’ai pris une licence de notre technologie de jeu et de manette de réalité virtuelle “, a déclaré Haidamus.” Par conséquent, nous prévoyons les revenus des contrôleurs PlayStation 5, une fois que les livraisons commenceront vers la fin de notre exercice. ” Le PDG a finalisé ses déclarations en déclarant que “nous continuons également à croire que les nouveaux contrôles de Sony catalyseront une demande accrue du marché pourexpériences tactiles interactives avancées“.

La technologie optique fournit des sensations tactilesEst-ce à dire que nous verrons beaucoup plus de jeux affichant cette technologie? Cette avancée peut être l’une des plus grandes revendications de la console Sony, bien qu’il reste à voir comment les jeux la mettent en œuvre et quelle pertinence elle a pour la façon de vivre les expériences de jeu. Rappelons que, lorsque nous parlons de technologie optique, il est fait référence àsensations transmises par le toucher.

La PlayStation a récemment déposé un brevet qui a révélé l’existence d’une base de chargement et d’un accessoire spécial dans son DualShock 5, mais Sony n’a pas encore officiellement annoncé ces données. Ce que nous savons, c’est que la commandeavoir des déclencheurs adaptatifs avec différents niveaux de résistance. Quelle sera la clé de la prochaine génération de consoles? Jess Bella y a réfléchi il y a quelques jours dans notre article sur PS5 et Xbox Series X.

