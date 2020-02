Le DualShock 5 peut être chargé sans fil

Une autre fonction qui pourrait avoir le contrôle de Playstation 5 Il a été filtré à travers un nouveau brevet, et cette fois, cela ressemble à quelque chose qui pourrait vraiment améliorer considérablement la DualShock 5. Selon ledit brevet, Sony Vous travaillez sur un adaptateur de charge sans fil pour la télécommande, c’est-à-dire qu’en plus de mesurer votre rythme cardiaque et la sécrétion de sueur, il sera également possible de recharger la batterie DualShock 5 Sans utiliser de câbles.

Un extrait de ce brevet se lit comme suit:

“Un adaptateur de charge sans fil qui peut être connecté à une commande de jeu vidéo pour se fixer par induction à une base de charge qui peut recharger la commande sans fil.”

Autrement dit, ce ne serait pas une charge totalement sans fil, mais un type de base devrait être connecté à la commande pour fonctionner comme il se doit. Il convient également de mentionner que ce prototype pourrait être quelque chose qui a été pensé pour le contrôle actuel, le DualShock 4, mais n’est jamais allé au stade de la production pour une raison quelconque.

Même si Sony Il n’a pas encore dévoilé le design officiel qui aura ce futur contrôle, un fan a déjà créé un rendu 3D incroyable avec tout et vidéo de l’apparence qui pourrait avoir le DualShock 5.

Source: Brevetscope

