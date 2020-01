Le dub anglais du film Ni No Kuni arrive sur Netflix ce mois-ci

Par Stephany Nunneley,

Samedi 4 janvier 2020 15:55 GMT

Le film Ni No Kuni sortira sur Netflix plus tard ce mois-ci.

le Ni No Kuni le film sort Netflix le 16 janvier. C’est le dub anglais du film. Il a été initialement publié au Japon en août 2019.

Il a été réalisé par l’animateur du Studio Ghibli Yoshiyuki Momose qui a travaillé sur le film Spirited Away. Momose a également travaillé sur les deux jeux de la série Ni No Kuni (merci GamesRadar).

Dans le film, “deux adolescents moyens” partiront dans une quête magique pour “sauver la vie de leur amie et de son homologue” d’un autre monde. Et apparemment, l’amour compliquera le voyage. N’est-ce pas toujours le cas? Vous pouvez regarder la bande-annonce du film sur le lien.

Si vous n’êtes pas intéressé par le film mais que vous êtes un fan des jeux, vous serez heureux de savoir qu’un troisième titre est en préparation.

Les détails sont encore assez rares pour le moment, mais le niveau 5 a confirmé la nouvelle en juillet.

Le dernier jeu de la série, Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, est sorti en 2018. Le jeu original, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch, est sorti pour Switch en septembre 2019 aux côtés de la PS4 et du PC remaster.

