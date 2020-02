Le duo Cefalopop de Splatoon 2 aura sa propre figurine Figma

Comme chaque année, le Wonder Festival se tient deux fois par an, un événement dans lequel les prochaines figures décoratives d’anime, de films ou de jeux vidéo sont présentées. Cet événement a deux dates annuelles, l’une en été et l’autre en hiver. Pendant ces jours, le Wonder Festival 2020 Winter est célébré et les amateurs de merchandising sont déjà heureux mais en même temps tremblent et craignent pour nos poches car nous voulons obtenir beaucoup de chiffres. Ils présentent toujours des projets futurs et montrent à quoi ils ressembleront à des figures présentées lors d’événements précédents, comme c’est le cas de la figure Nendoroid de Bayonetta.

Cefalopop aura son propre Figma

Lorsque Nintendo a présenté Splatoon dans un E3, nous tous qui avons vu la fraîcheur de ce jeu, nous savions que ce serait une adresse IP qui allait rester avec nous, et ça l’a été. À l’été 2017, la deuxième partie, Splatoon 2, a été un succès commercial. Dans cette suite, les Calamarciñas n’étaient plus les hôtes, étant Pearl et Marina, un duo de musique mieux connu sous le nom de Cefalopop. Telle a été l’accueil et l’affection que les fans ont pour ce duo musical que leurs propres figures Figma auront. Cela vient d’être confirmé au Wonder Festival 2020 Winter.

Comme pour Bayonetta lors du précédent Wonder Festival, nous savons seulement qu’ils auront leur propre silhouette, mais nous ne savons toujours pas à quoi ils ressembleront. N’oubliez pas que Cefalopop n’est pas la seule figure Figma de Splatoon, car il y a deux figurines Inkling. Nous espérons recevoir les premières nouvelles de l’apparence des stars de la chanson Chromopolis.

