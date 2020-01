Le fabricant de League of Legends Riot déploie une nouvelle étiquette de table

Un autre jour, une autre nouvelle annonce du studio League of Legends Riot Games.

La firme a annoncé un nouveau bras de publication de jeux sur table – imaginativement appelé Riot Tabletop – qui travaille actuellement sur un titre appelé Tellstones: King’s Gambit. Cela fait suite à Mechs vs Minions, qui a été la première incursion de la société dans le jeu sur table il y a trois ans.

“Nous sommes des joueurs. Cela signifie plus pour nous que de simples jeux vidéo”, a écrit Riot.

“Vous pouvez le voir par les tas de jeux de société, de miniatures et de livres de jeux de rôles qui se cachent dans le bureau. Il était donc naturel d’explorer ce qui se passerait si nous apportions la perspective Riot aux jeux de table. Nous l’appelons Riot Tabletop.”

La société a poursuivi: “Notre premier jeu de table était un énorme jeu coopératif chargé de miniatures et de contenu narratif.

“Notre deuxième match est compétitif, beaucoup plus petit et joue plus vite. Ils sont séparés, mais unis par l’accent mis sur l’expérience des joueurs décrit ci-dessus.”

Cela suit League of Legends à dix ans et Riot annonçant toute une série de nouveaux jeux, certains basés sur MOBA et d’autres tout nouveaux IP. Il intervient également dans le sillage d’un accablant exposé de Kotaku sur la culture de travail du studio.

Oh, et puis il y a le nouveau label d’édition indépendante Forge de Riot qui sort deux nouveaux jeux League of Legends.