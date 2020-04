Le fabricant de périphériques Gamevice dépose une nouvelle plainte pour contrefaçon de brevet contre Nintendo

Le mois dernier, nous avons appris comment Nintendo avait remporté une longue bataille juridique contre le fabricant de périphériques Gamevice, qui accusait Nintendo of America et Nintendo Co. Ltd au Japon d’avoir violé son brevet sur un “appareil informatique combiné et contrôleur de jeu” avec un “pont flexible” section”.

À l’époque, on pensait que c’était fini pour Gamevice, mais cela ne semble pas. Selon la loi Bloomberg, la société a déposé une nouvelle plainte pour contrefaçon de brevet contre Nintendo et a également fait appel de l’affaire qu’elle avait précédemment perdue.

Il affirme que Nintendo a enfreint un brevet délivré en août pour un contrôleur de jeu et demande à nouveau aux États-Unis de bloquer toutes les importations du Switch. Si la Commission du commerce international accepte d’enquêter sur la question, une autre bataille juridique est susceptible de démarrer.

