Le fan crée un génial anime Metal Gear

Il semble que le présent et l’avenir de Metal Gear auront lieu dans les projets réalisés par la scène des fans car, à l’exception d’une compilation, personne n’imagine autre chose que Konami pourrait faire après avoir quitté la franchise dans une grève illimitée. Bien que le développement de l’histoire qui raconte les batailles de Big Boss, The Patriots et Les Enfants Terribles englobe de nombreux jeux, on ne peut nier qu’il y a toujours eu un désir de voir quelque part sous l’angle du cinéma ou de la télévision et peut-être la réponse Je serais un grand fan de la franchise.

La communauté ResteEra était chargée de partager au monde le travail impressionnant réalisé par Mitchell Hammond, animateur et fan de Metal Gear, qui a été chargé de créer un anime inspiré du premier épisode, qui aborde la révolte dans Outer Heaven et L’opération Intruder N313, qui en termes de canon représente la première confrontation entre Solid Snake et Big Boss, eh bien, celui qui se fait appeler Big Boss selon l’histoire de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Grâce à son compte Twitter officiel, Hammond a partagé plusieurs courts métrages qui montrent le travail accompli jusqu’à présent, où un jeune Solid Snake se démarque en infiltrant Outer Heaven; sa rencontre avec un prisonnier Frank Jaeger qui révèle les plans d’un réservoir bipède appelé Metal Gear, qui a été construit par le Dr Drago Petrovich Madnar après avoir été capturé par les forces de la nation forteresse de Big Boss. De toute évidence, cet animateur est un fan du travail de Kojima et dans son projet, il a inclus des œufs de Pâques, tels que la conception du Dr Madnar inspirée par Victor Jurgens de Policenauts et un camée du protagoniste de Penguin Adventure, un jeu que la créatrice japonaise a développé en 1986 pour le MSX, plate-forme qui dessert verrait le début du premier Metal Gear.

Sans plus tarder, nous présentons ici les avancées de cet anime Metal Gear:

pic.twitter.com/P0MT47Wj4b

– Mitchell Hammond 💀 (@BipedalBastard) 21 janvier 2020

Prêt pour le lancement @Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN #metalgear pic.twitter.com/mKuTtQ4n6s

– Mitchell Hammond 💀 (@BipedalBastard) 13 février 2020

Que pensez-vous du projet de cet animateur?

Dites-le nous dans les commentaires et suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.