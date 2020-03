Le fantôme de Netflix dans le shell: la bande-annonce finale de SAC_2045 est optimiste et toujours très CGI

Ghost in the Shell a reçu de nombreuses retombées et adaptations, presque trop pour être suivies, mais le prochain Ghost in the Shell: SAC_2045 de Netflix sera visuellement mémorable. Matoko Kusanagi est toujours le protagoniste, mais elle est CGI-ed. Et bien sûr, tout le reste est également CGI.

Le style CGI n’est pas surprenant puisque Netflix a poussé une variété d’émissions CGI dans leur programmation d’anime originale. (Beastars et Leviathan en sont deux exemples.) Mais appliquer CGI à un classique comme Ghost in the Shell et un personnage emblématique comme Matoko Kusanagi est une décision frappante pour Production I.G. et les pièces de Sola Digital Art.

SAC_2045 suivra également les exploits de la section 9 de la sécurité publique. Dans la dernière bande-annonce (et les bandes-annonces précédentes), il semble que la mission du Major et de son équipe est de vaincre un gars qui est un “post-humain” et une organisation qui a soif. pour l’anarchie. Tonalement, la dernière bande-annonce suggère que le spectacle ne portera pas le gravier et le malaise silencieux des entrées précédentes de la franchise. La bande sonore est optimiste, les couleurs vives et les personnages, comme le soulignent les commentaires vidéo, semblent plus jeunes que les originaux.

Le film Ghost in the Shell de 1995, basé sur le manga du même nom de Shirow Masamune et réalisé par Mamoru Oshii, a été acclamé et est considéré comme l’un des plus grands films d’animation de tous les temps. L’un des directeurs de SAC_2045, Kenji Kamiyama, a déjà eu une expérience d’adaptation de la franchise. Il a réalisé l’anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG, et Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society.

Ghost in the Shell: SAC_2045 sortira le 23 avril sur Netflix.