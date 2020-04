Le faux génie qui a menti au monde et s’est fait prendre

La musique peut élever un jeu, que ce soit en servant de coup de poing final dans un décor explosif ou en créant une atmosphère distincte pour envelopper les joueurs. À bien des égards, une bande sonore est aussi cruciale pour une expérience que le gameplay et la narration. Il suffit de regarder la coupe du réalisateur de la version originale de Resident Evil pour en voir une illustration. La réédition du jeu séminal d’horreur de survie de Capcom propose une pièce musicale infâme qui, la plupart conviennent, est assez mauvaise pour nuire à l’expérience.

Vous vous souvenez peut-être du thème du sous-sol de Resident Evil: Director’s Cut DualShock version; il est devenu un mème il y a quelques années. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est l’histoire de sa création, qui a mis au jour une révélation choquante sur l’un des musiciens les plus célèbres du Japon. C’est une histoire de controverse et de tromperie, que nous explorons dans cet épisode de Remember When.

Rejoignez Kurt Indovina alors qu’il déballe l’histoire derrière le mème, en regardant comment il s’est déroulé et son impact en parlant aux gens de l’équipe GameSpot. Il analyse également le thème du sous-sol lui-même, s’adressant à des invités ayant une meilleure compréhension de la théorie musicale et de la composition pour savoir s’il y avait une intention derrière la folie de son exécution.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de consulter le premier épisode de Remember When, qui examine la capacité secrète qui a changé le jeu. Spoilers: C’est le Hadoken de Street Fighter.

