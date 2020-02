Le film Call of Duty a été mis en attente

Activision a mis le film Call of Duty en veilleuse selon le réalisateur du film.

S’adressant à Bad Taste, le réalisateur Stefano Sollima a expliqué que le film était en attente jusqu’à ce que toutes les parties se soient mises d’accord sur la façon d’aller de l’avant. Activision Blizzard Studios produira le film.

Sollima a prétendu avoir écrit le scénario du film avec Scott Silver – mieux connu pour Joker, qui a été récompensé à plusieurs reprises, y compris aux Oscars.

Plusieurs scripts ont été écrits ces dernières années sur la base de la franchise de tir.

“Nous avons comploté de nombreuses années”, a déclaré Stacer Sher, producteur d’Activision Blizzard Studios, à Gamespot en 2017.

“Nous avons réuni ce groupe d’écrivains pour parler de l’endroit où nous allions. Il y aura un film qui ressemble plus à Black Ops, l’histoire derrière l’histoire.”

“La série Modern Warfare regarde ce que c’est que de mener une guerre avec les yeux du monde sur vous. Et puis peut-être quelque chose qui est plus un hybride, où vous regardez des opérations privées et secrètes, alors qu’une opération publique se déroule sur.”

Call of duty n’est pas le seul jeu qui a du mal à faire la transition vers un film. Uncharted a perdu son sixième réalisateur le mois dernier, Travis Knight a refusé de se séparer – provoqué par le programme Spider-Man de Tom Holland.