Le film d’animation de Mortal Kombat incarne parfaitement Johnny Cage

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est le dernier long métrage d’animation en cours de production de Warner Bros. Animation. Sorti au premier semestre 2020, le film a interprété deux personnages majeurs.

Joel McHale (Community) et Jennifer Carpenter (Dexter) ont rejoint le projet pour exprimer respectivement Johnny Cage et Sonya Blade, selon The Hollywood Reporter. Bien que nous ne verrons pas McHale sur grand écran en tant que Cage – car c’est un film d’animation – sa voix devrait rendre justice à la superstar hollywoodienne / sauveur du royaume de la Terre. De plus, McHale ressemble un peu à Cage, c’est donc un bon bonus. Ils rejoignent une longue liste de visages familiers de la série de jeux vidéo – que vous pouvez voir ci-dessous.

Mortal Kombat Legends: Vengeance du Scorpion Cast:

Joel McHale comme Johhny CageJennifer Carpenter comme Sonya BladePatrick Seitz comme Scorpion et Hanzo HasashiSteve Blum comme Sub-ZeroJordan Rodrigues comme Lui KangRobin Atkin Downes comme KanoArtt Butler comme Shang TsungDarin De Paul comme Quan ChiDavid B. Mitchell comme RaidenIke Amadi comme Michael Jax Griffin comme Kitana

Le film à venir est écrit par Jeremy Adams et sera réalisé par Ethan Spaulding: deux créateurs qui ont déjà travaillé avec Warner Bros. Animation. Ed Boon de Mortal Kombat est engagé comme consultant créatif pour le projet.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de détails sur l’histoire du long métrage d’animation, mais il y a fort à parier que le film tournera autour du meurtre de Hanzo Hasashi, de la façon dont il devient Scorpion et de son retour … pour se venger.

La vengeance de Scorpion n’est pas le seul film Mortal Kombat en préparation. Warner Bros. a un film en direct qui tourne dans le sud de l’Australie. La plupart du casting a été révélé, y compris Kano, Sonya, Sub-Zero, Lui Kang et Jax. Le film d’action en direct Mortal Kombat arrivera en mars 2021, environ un an après la vengeance de Scorpion.