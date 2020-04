Le film d’animation de Mortal Kombat subit un léger retard

Le lancement du film d’animation Mortal Kombat est déjà très proche. Nous vous avons récemment annoncé qu’il serait disponible à partir du 12 avril dans certains formats, mais il a été récemment révélé avec une nouvelle bande-annonce que la production arrivera un peu plus tard que prévu.

Warner Bros. Entertainment a annoncé à travers un teaser que Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge a subi un léger retard qui fera ses débuts quelques jours plus tard. Le film d’animation arrivera le 14 avril au format numérique. Heureusement, il n’y aura pas de retards pour les versions physiques, car la bande continue avec une date de début prévue le 28 avril sur Blu-ray (4K Ultra et HD Combo Pack) et DVD.

Les guerriers de la Terre se battront dans un tournoi millénaire

D’un autre côté, nous vous disons que la bande-annonce présente Johnny Cage, un personnage classique de la franchise, qui voit pour la première fois les autres guerriers de la Terre Liu Kang, Sonya Blade et Raiden, qui sont dans un bateau qui Il vous mènera au voile qui sépare le monde extérieur de la Terre et que vous devez traverser pour participer au tournoi que Shao Kahn prépare. Ce groupe de combattants venus de la Terre devra gagner cette compétition pour éviter de détruire la planète.

Ce tournoi réunira des personnages tels que Sub-Zero, Goro et, bien sûr, Scorpion, qui chercheront à se venger de ce qu’ils ont fait à son clan.

Nous vous laissons avec la séquence ci-dessous.

Que pensez-vous des progrès? Attendez-vous ce film? L’achèterez-vous sur Blu-ray ou DVD? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce projet ne viendra qu’en format physique, alors ne vous attendez pas à le voir en salles. Heureusement, comme nous vous l’avons dit, il y aura plusieurs versions et il y en a très peu pour les rendre disponibles. Sur cette page, vous pouvez trouver des comédiens et des créateurs impliqués dans la production. Si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez vérifier une autre avance.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge fera ses débuts le 14 avril. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série de combats si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

