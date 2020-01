Le film d’animation Ni no Kuni arrive sur Netflix plus tard ce mois-ci

L’année dernière, les fans de Nintendo ont pu découvrir la magnifique série de niveau 5, Ni no Kuni, pour la toute première fois, Colère de la sorcière blanche a été porté sur le commutateur. Dans notre revue, nous avons dit que c’était une expérience réconfortante et une lettre d’amour à l’âge d’or du JRPG.

S’il vous a donné envie de découvrir davantage l’univers de Ni no Kuni, alors pourquoi ne pas jeter un œil au film d’animation Ni no Kuni lors de son lancement sur le service de streaming Netflix le 16 janvier. Voici la description officielle:

Deux adolescents moyens partent en quête magique pour sauver la vie de leur amie et de son homologue d’un autre monde. Mais l’amour complique leur voyage.

L’animateur du Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose (“Spirited Away”) réalise ce film enchanteur basé sur le célèbre jeu vidéo.

Cela fait suite à la sortie de Pokémon The Movie: The Power of Us, qui est arrivé au début de cette année sur la plate-forme de streaming. Si vous n’êtes pas abonné à ce service, vous pouvez toujours essayer la version d’essai gratuite de 30 jours si vous êtes un premier utilisateur.

