Le film d’anime The Witcher en développement sur Netflix

Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer dans la première saison de The Witcher. Photo: Katalin Vermes (Netflix)

Netflix a fait l’éloge de The Witcher de Henry Cavill, notamment en affirmant (sur la base de données douteuses) qu’il s’agit de la série la plus réussie de l’histoire de la plate-forme de streaming. La saison deux est en bonne voie pour une sortie en 2021, mais les fans n’auront peut-être pas à attendre aussi longtemps pour lancer une pièce à leur Witcher préféré, car un film d’animation dérivé est en préparation.

io9 a confirmé que Netflix développe actuellement The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film d’animation autonome conçu pour élargir le monde de la série de Netflix. Selon la description de l’intrigue, le film “explore une nouvelle menace puissante face au continent”.

Nightmare of the Wolf est dirigé par la showrunner The Witcher Lauren Schmidt Hissrich et l’écrivain Beau DeMayo, qui a également travaillé sur la première saison. Studio Mir, la société d’animation coréenne derrière The Legend of Korra et Voltron: Legendary Defender de Netflix, seront les créateurs. Aucun autre détail n’est encore disponible, y compris si Henry Cavill, Anya Chalotra et d’autres vont reprendre leur rôle dans le film.

La nouvelle est venue après que le site de fans Redanian Intelligence a découvert que le site de la Writers Guild of America West avait une entrée à partir du 1er octobre 2019 pour The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il n’est pas surprenant que Netflix veuille poursuivre un tournage distinct dans le monde de The Witcher. Après tout, c’est là que l’adaptation a commencé. Selon Publishers Weekly, les producteurs de Netflix avaient initialement envisagé de faire un film basé sur la série Witcher d’Andrzej Sapkowski, mais le directeur créatif Kelly Luegenbiehl a déclaré que cela ne suffirait pas, disant aux producteurs: «Comment pouvez-vous prendre huit romans et simplement en faire un film?”

The Witcher a peut-être évolué pour devenir une émission de télévision, mais l’idée de faire un film ou un autre type de projet séparé ne s’est pas dissipée. Dans une précédente interview avec Telewizja Polsce (via Redanian Intelligence), le producteur exécutif Tomek Baginski avait déclaré qu’il “prévoyait quelques surprises plus intéressantes entre les saisons” mais ne préciserait pas à quoi elles ressembleraient. Des rumeurs avaient suggéré un projet animé, basé sur une interview séparée que Baginski avait eu avec IGN Pologne, ce qui, je suppose, s’est avéré vrai!

La première saison de The Witcher est actuellement disponible sur Netflix et elle a déjà été renouvelée pour la saison deux, qui devrait être diffusée en 2021. Nous vous en dirons plus sur The Witcher: Nightmare of the Wolf tel que nous le connaissons.

