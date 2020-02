Le film de fan de Zelda “The Blood Moon” imagine Link comme un vieil homme

La légende de Zelda est l’une des propriétés de jeux vidéo les plus appréciées de Nintendo. De nombreux fans pensent que c’est mûr pour un film, ou peut-être une émission de télévision, tant que vous pouvez contourner tout le protagoniste silencieux. Il y a eu des rumeurs au fil des ans, mais rien ne s’est jamais concrétisé. En l’absence de quelque chose d’officiel, les fans ont fait leurs propres courts métrages Zelda dans le passé, et nous en avons aujourd’hui un nouveau de l’écrivain / réalisateur Zane O’Gwin. Bien qu’elle soit basée sur le monde de Breath of the Wild, The Blood Moon tourne autour de l’idée de Link en tant que vieil homme.

Film fan de Zelda: La lune de sang

Si le vieil homme Link n’est pas exactement ce à quoi vous vous êtes inscrit, n’ayez crainte. Une jeune version de Link fait également son apparition, alors que le vieil homme se souvient d’un jour sombre de son passé. Le jour où il a perdu Zelda. Le jour de la lune de sang. 60 ans après la disparition de la princesse lors d’un sombre rituel, Link cherche sa revanche.

Dans l’ensemble, je dirais que The Blood Moon est un effort assez décent pour un film de fan de Zelda. Il est clair qu’ils ont mis beaucoup d’efforts dans les combats en particulier. Je ne sais pas trop quoi faire de l’intrigue, mais c’est quelque chose d’original. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous! Vous pouvez également consulter une vidéo en coulisses pour en savoir plus sur ce projet. Cliquez ici pour regarder!