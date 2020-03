Le film de Sonic taquine également la sortie numérique

En ces temps où il est suggéré que nous restions tous à la maison, Images primordiales a annoncé que le film Sonic Il avancera également son lancement numérique et peut être apprécié dans le confort de notre maison ce mois-ci.

À partir du 31 mars, le film Sonic Il peut être acheté numériquement sur diverses plateformes pour 19,99 $. Si vous préférez attendre sa sortie physique, marquez votre calendrier avec la date du 19 mai, date à laquelle ce film fera ses débuts en Blu-Ray et 4K.

Soyez prêt! #SonicMovie est sur Digital le 31 mars et sur Blu-ray ™ et 4K Ultra HD ™ le 19 mai. Https://t.co/AfJlcB7jCd pic.twitter.com/08OkyGYDKO

Il a été récemment confirmé que le film était déjà devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie de l’histoire de États Unis, et si vous voulez voir combien de millions il a dépassé Détective Pikachu, puis suivez ce lien. Nous avons également eu l’occasion de voir cette fonctionnalité peu de temps avant son arrivée en salles, et ici nous vous disons ce que nous en pensions.

