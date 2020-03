Le film de Sonic the Hedgehog sortira numériquement plus tôt que prévu

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 17:27 GMT

Le film Sonic the Hedgehog sortira numériquement un peu plus tôt que prévu.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de voir Sonic the Hedgehog Movie, et ne peut pas maintenant en raison de la fermeture de cinémas partout, il y a une bonne nouvelle pour vous.

Selon Variety, Paramount Pictures sortira le film numériquement le 31 mars, 46 jours seulement après sa sortie en salles le 14 février. Le film sera disponible sur DVD et Blu-Ray le 19 mai.

Paramount est la dernière société à avoir sorti ses films numériquement un peu plus tôt que prévu en raison de problèmes liés à COVID-19, ce qui a provoqué la fermeture temporaire de cinémas du monde entier. La plupart des films ne sont pas diffusés sur vidéo jusqu’à trois mois après leur sortie en salles.

Sonic the Hedgehog a bien fait dans les théâtres, gagnant 146 millions de dollars au pays et 306 millions de dollars dans le monde. On estime que le film a rapporté 57 millions de dollars le week-end d’ouverture, et il est devenu le film de jeu vidéo le plus rentable aux États-Unis.

Si vous n’avez pas encore vu le film, voici un résumé des critiques et vous pouvez également lire la critique d’Alex sur le lien.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.