Le film Demon Slayer arrive dans les cinémas nord-américains et candiens

Lors de FunimationCon 2020, le distributeur d’animes Aniplex of America a annoncé qu’il s’associe à Funimation Films pour amener le film Demon Slayer, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, en Amérique du Nord et au Canada.

Une date de sortie officielle n’a pas encore été confirmée, alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de coronavirus. En raison de la flambée des cas aux États-Unis en particulier, les cinémas ont repoussé leurs dates de réouverture, les cinémas AMC restant fermés jusqu’au 30 juillet et les cinémas californiens semblant fermés plus longtemps.

Funimation a partagé un nouveau visuel clé pour le film Demon Slayer Mugen Train dans un tweet avec l’annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Mugen Train suit les événements du dernier épisode de Demon Slayer, dans lequel Tanjiro Kamado et sa compagnie suivent Flame Hashira Kyojuro Rengoku pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions survenues dans un train. Un des douze Kizuki, Enmu, est également à bord du train et les choses tournent rapidement au pire.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Demon Slayer obtiendrait deux adaptations de jeux vidéo différentes: un jeu mobile battle-royale et un jeu d’action PS4. Les remorques des deux jeux ont été dévoilées en mars 2020 et bien qu’aucun élément de gameplay spécifique n’ait été présenté, nous avons appris que le jeu mobile sera lancé cette année et que le titre PS4 arrivera en 2021.