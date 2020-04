Le film est ravi de parler d’une suite

Sonic: The Movie a été contre toute attente l’un des films basés sur les jeux vidéo la plus grosse recette de l’histoire. Sans entrer dans des discussions sur la qualité du film, il ne fait aucun doute que son succès à travers le monde a été extraordinaire, et comme il est naturel, dans de nombreuses occasions quand un produit réussit, il n’est pas surprenant qu’il veuille être promu, dans ce cas créant de nouveaux livraisons qui poursuivent les exploits du célèbre porc-épic rapide.

Une suite possible de Sonic: The Movie?

Eh bien, vous voyez, ceux d’entre nous qui aspirent à revoir le charismatique porc-épic ont de la chance, car bien qu’un nouveau tournage n’ait pas été officiellement confirmé, dans une récente interview sur le portail USA Today au réalisateur de la séquence, il a laissé tomber certaines déclarations selon lesquelles ils sont bien loin de fermer le rideau. En faisant allusion aux figures remarquables que le film a obtenues en ouvrant la porte à de nouveaux personnages de l’univers Sonic, il a répondu qu’il y avait beaucoup plus de personnages intéressants qui pourraient être montrés, et beaucoup plus d’histoires qui pourraient être racontées, l’univers Sonic comme un voyage extraordinaire– mais il insiste sur le fait qu’il n’y a actuellement aucun plan officiel pour une suite. “Mais”, souligne le réalisateur “, poursuit-il, ajoutant qu’il n’y a rien qui puisse le rendre plus heureux que d’avoir l’opportunité de refaire un film avec ces personnages, et que lui et son équipe aimeraient étendre l’univers cinématographique de Sonic.

Que pensez-vous de ces déclarations? Sans aucun doute, ils ne laisseront aucun fan de mauvais goût dans la bouche, car nous savons maintenant que le réalisateur est plus que disposé à participer à la création d’un tournage de Sonic, non seulement pour revoir la star de Sega, mais pour voir sur grand écran ses compagnons inséparables Amy, Knuckles, Tails, Shadow … Il ne vous reste plus qu’à croiser les doigts, pour animer l’attente, nous vous laissons avec cette fantastique critique de Sonic: The Movie.

