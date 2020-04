Le film Flash effacerait presque tout le DCEU

Par Rodolfo León

15/04/2020 18h30

À ce stade, il semble que ni Warner Bros. sait quoi en faire Univers étendu DC. Après les sorties désastreuses de Justice League, Suicide Squad et Batman v Superman, la société de production a choisi de se concentrer sur les films individuels de nos héros (et méchants) qui, jusqu’à présent, ont été convenablement acceptés par les critiques et les fans. Mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent effacer le passé … n’est-ce pas?

Nous savons que le film The Flash, avec Ezra Miller comme lui Scarlet Sprinter, adaptera l’histoire de Flashpoint sur grand écran. Au cas où vous ne le sauriez pas, Flashpoint est une série de bandes dessinées où Barry Allen se faire prendre dans une chronologie alternative avec Flash inversé. Quand Barry parvient enfin à s’échapper, il se rend compte que sa réalité n’était pas exactement comme il l’a quittée et cela commence le Nouveau 52.

Maintenant, quelques détails sur l’intrigue de ce film ont été divulgués et tout semble indiquer qu’une grande partie de la DCEU seront supprimés, en particulier les films de Zack Snyder. Selon les informations de Fandomwire, les films de Man of Steel, BvS et Justice League n’existera plus dans notre chronologie, tandis que le Aquaman par Jason Momoa et Wonder Woman par Gal Gadot restera intact. La rumeur dit également que Batman de Robert Pattinson serait présenté dans ce film comme le nouveau Chevalier de la nuit du DCEU.

Comme pour toutes les rumeurs et fuites, ces informations doivent être prises avec réserve, mais je pense que cela pourrait être la solution de Warner devant tous les problèmes que ces films ont engendrés pour eux.

Source: Fandomwire

