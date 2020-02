Le film Sonic a connu le meilleur week-end d’ouverture pour l’adaptation d’un jeu

Le film Sonic the Hedgehog a connu un premier week-end fort au box-office américain, s’ouvrant à 57 millions de dollars, selon Box Office Mojo. Cela éclipse même les attentes les plus généreuses de la pré-sortie, et signifie que le film a maintenant eu le meilleur week-end d’ouverture de tous les temps pour un film basé sur un jeu, dépassant Pokemon: l’ouverture de 54,3 millions de dollars du détective Pikachu.

Il convient de noter que le chiffre de 57 millions de dollars est une estimation, et bien que les chiffres finaux aient tendance à augmenter plutôt qu’à baisser, il y a toujours la possibilité que le film ait fait un peu moins que prévu (Pokemon: Détective Pikachu aurait initialement rapporté 58 millions de dollars en son week-end d’ouverture, qui a ensuite été révisé.)

En tout cas, c’est une bonne ouverture pour le film, qui a suscité des critiques mitigées (bien que la critique de GameSpot de Phil Hornshaw était très positive, comme beaucoup d’autres.) Le film devrait bien faire au box-office le jour de la présidence (février 17) aussi. Jusqu’à présent, le film a rapporté 43 millions de dollars en dehors des États-Unis.

Les films récents à succès basés sur des jeux ont fait la majorité de leur argent à l’étranger. Warcraft et Tomb Raider ont réussi à l’échelle internationale tout en réussissant mal aux États-Unis, tandis que Resident Evil: The Final Chapter a réalisé moins de 10% de son argent au niveau national. Cela rend le week-end d’ouverture de Sonic aux États-Unis encore plus unique.

Pendant ce temps, Birds of Prey, qui a ouvert plus bas que prévu le week-end dernier, a bien résisté par rapport à de nombreux autres films de DC. Il a atterri en deuxième place avec un montant estimé à 17,1 millions de dollars ce week-end, en baisse de 48%. Jusqu’à présent, il a rapporté 61 673 302 $ aux États-Unis et 145 273 302 $ dans le monde.

Ailleurs, Fantasy Island de Blumhouse a rapporté 12,4 millions de dollars et la victoire historique de Parasite aux Oscars a entraîné un week-end de 5,5 millions de dollars.

Voici le top 10 national du week-end du 14 au 16 février 2020. La liste complète est disponible au Box Office Mojo.

Sonic the Hedgehog: 57 millions $ Oiseaux de proie: 17,115 millions $ Île Fantastique: 12,4 millions $ La photographie: 12,27 millions $ Bad Boys for Life: 11,305 millions $ 1917: 8,090 millions $ Jumanji: The Next Level: 5,7 millions $ Pararite: 5,5 millions $ Dolittle: 5,05 millions $ Downhill: 4,671 millions $

