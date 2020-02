Le film Sonic a déjà battu un record de revenus impressionnant

Il ne fait aucun doute que faire un film Sonic en action réelle était une très bonne idée. Nous disons cela parce que le dernier film Blue Hedgehog a réussi à obtenir un grand succès au box-office dès qu’il était disponible. Après environ 2 semaines de sa première dans les salles, le film a déjà dépassé une marque de profit significative.

Selon Siliconera, les dernières informations du box-office du film Sonic, le film indique que dans le monde entier, il a déjà généré un peu moins de 210 $ MDD, un chiffre qui a atteint en 12 jours, de sa première, le 14 février, jusqu’au 25 février. mois Comme vous pouvez le voir, c’est une excellente nouvelle pour Paramount Pictures et SEGA, car cela signifie que plus de gens sont allés voir le film dans la deuxième semaine après avoir été disponible, en tenant compte du fait que la première semaine, il a réussi à rassembler 100 MDD.

Une grande partie du chiffre provient des États-Unis, puisque 107 704 000 $ US ont été générés dans ce pays, tandis que les autres régions du monde ont contribué 102 268 213 $ US.

Comme le souligne le site, il convient de noter que Sonic, le film n’est pas disponible dans le monde entier; car il doit encore arriver au Japon (27 mars) et en Chine, où il arrivera plus tard que prévu en raison de la menace du coronavirus.

Et vous, avez-vous contribué à la figure? Vous attendiez-vous à ce que le succès du film surpasse ceux liés aux jeux vidéo? Dites-le nous dans les commentaires.

POKÉMON: Détective Pikachu, dont le réalisateur a célébré la réalisation de l’équipe créative du film Sonic, est l’un des films qui a connu le moins de succès. Compte tenu de la bonne réception de Sonic, le film, il est très probable qu’il existe des suites et peut inclure des amis de Sonic, tels que Tails et Knuckles. Si vous souhaitez jeter un œil à sa conception possible, nous vous recommandons de voir cette interprétation. Un détail curieux est que le hérisson a eu une refonte du film, mais les jouets n’ont pas couru avec le même sort.

Sonic, le film est toujours au box-office, vous pouvez donc aller le voir dans votre cinéma préféré. Si vous voulez en savoir plus sur Sonic, nous vous invitons à consulter cette page et si vous voulez être au courant de l’univers cinématographique de ce personnage, nous vous recommandons de visiter Tomatazos.

