Le film Sonic a été évalué par le conseil d’administration de MPA – une solide PG

La classification et l’administration de la classification de la Motion Picture Association (MPA) ont attribué une note au film Sonic the Hedgehog. Le film Sonic est classé PG pour «action, un peu de violence, un humour grossier et un langage doux et bref». Cela ressemble à un moment amusant! Dans tous les cas, c’est tout à fait attendu, compte tenu de la matière source.

Pas autant d’adaptations de films de jeux vidéo que vous le pensez, mais ce n’est en aucun cas une marque de qualité (ou son absence). Le détective Pikachu, par exemple, était génial. Super Mario Bros. ne l’était pas. En fait, il y a longtemps, à l’époque de ce film, une cote PG était considérée comme un moyen sûr d’emballer les enfants (et leurs familles) dans les cinémas. Et tandis que d’autres films ont obtenu des classifications d’âge plus élevées dans le passé, principalement PG-13, les adaptations de films de jeux vidéo sont souvent considérées comme de faible qualité. Le temps nous dira où le film Sonic tombera sur ce spectre.

Cela ressemble à un film solidement enfantin, et ce n’est pas une mauvaise chose. L’animation est très amusante, et Jim Carrey est toujours une explosion. Pour évoquer à nouveau le détective Pikachu, j’espère que l’objectif d’un classement PG donne aux cinéastes une licence pour s’amuser. D’après les bandes-annonces, il semble que la plupart des acteurs impliqués aient apprécié leur expérience. Il sort le 14 février.

Allez-vous voir le film Sonic? Excité par le nouveau look? Vous avez hâte d’entendre Jean-Ralphio parler de la bouche de notre hérisson préféré (heureusement moins humain)? Faites le nous savoir!

[Source/Via]