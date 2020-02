Le film Sonic a fait ses débuts en grand et indique un succès commercial

Ce qui semblait être une tragédie au box-office il y a des mois s’est avéré être le contraire grâce aux critiques des fans et à l’attention de l’équipe de production pour changer certaines choses. Oui, nous parlons du film Sonic the Hedgehog qui a déjà enregistré une collection de dizaines de millions de dollars.

La première officielle du film Sonic the Hedgehog était le bon moment pour la révélation des revenus du box-office qu’il a jusqu’à présent, qui expliquent ce qui s’est passé dans différentes salles du monde, y compris les avant-premières. En ce sens, un rapport de Deadline a révélé que le film de l’icône SEGA a jusqu’à présent recueilli 55 MDD, un chiffre qui rejoint les critiques positives qu’il a reçues et qui ne fait que confirmer qu’il est fermement en route vers le succès commercial

Les critiques avant la première du film Sonic the Hedgehog ont convenu qu’il s’agit de l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de l’histoire et il ne fait aucun doute que les changements apportés par l’équipe de production peuvent être considérés aujourd’hui comme sages et ce n’est pas le cas. exagéré de dire qu’ils ont sauvé le projet.

