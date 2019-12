Le film Sonic a un bébé Sonic

«Je vous ai entendu comme des personnages mascottes transformés en versions infantilisées d'eux-mêmes. Aussi? Je vous ai acheté un fwower. "Image: Paramount

Bon monsieur, je me connais un Baby Yoda. Et ça? Ce n'est pas un bébé Yoda.

Cela a été une année de haut en bas pour le film Sonic the Hedgehog, qui tourne à la vitesse du son alors qu'il débute sa bande-annonce originale cauchemardesque, déclenchant une réaction de dunks si puissante qu'elle a littéralement contraint le film à sortir des calendriers de sortie et à revenir à la planche à dessin. Après tout le resserrement et la pression qui ont été nécessaires pour reconstruire le Sonic du film en quelque chose qui n’a pas inspiré le public horrifié à crier «DENTS! TEEEEEEETH !!!! ”en le voyant, il s'avère que l'équipe VFX avait également un autre design à revenir en arrière et à modifier. Parce que Sonic the Hedgehog a un bébé Sonic.

Le compte japonais du film Sonic est allé sur Twitter hier soir pour dévoiler le petit speedster bleu, avec une affiche et de nouvelles images du film, ainsi que des marchandises promotionnelles du personnage disponibles avec des achats de billets au Japon (prenez cela, bébé Yoda).

Et … hmm. Hmmm. Je ne sais pas. Même toute la musique radieuse Hyper Potions du monde ne peut pas me convaincre que, contrairement à Baby Yoda, je tuerais tout le monde dans une pièce, puis moi-même si quelque chose de néfaste devait arriver à Baby Sonic. Ne vous méprenez pas: il est mignon. Ces gants et chaussures un peu trop gros? Je les aime. Son visage? Éminemment délicat.

Mais il y a juste un petit quelque chose à propos de Baby Sonic, surtout en mouvement quand nous le voyons se précipiter à travers Green Hill Zone dans cette nouvelle séquence. Cela ne semble pas tout à fait correct, comme s'il venait d'être rétréci du nouveau design Sonic au lieu d'être une version plus jeune. C'est comme s'il avait activé le mode grosse tête dans un jeu vidéo, ironiquement. C'est un bébé B + solide. Ni plus ni moins.

Je suis désolé que tu sois arrivé trop tard pour entrer dans le classement définitif de l'année chez les bébés, Sonic. Mais, pour être franc, contre une concurrence aussi rude, auriez-vous même réussi de toute façon?

Aussi: sortez le design original de Baby Sonic, vous lâches. Terminons la décennie sur la note haute / basse / horrible qu'elle mérite.

