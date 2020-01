Le film Sonic obtient une chanson thème et un clip de Wiz Khalifa

Lorsque la bande-annonce originale du film Sonic a été lancée, beaucoup ont remis en question le choix de Gangsta’s Paradise comme musique de fond. Bien sûr, ce n’était qu’une des nombreuses questions que les gens mettaient en doute. Le Blue Blur a rapidement fait peau neuve et la deuxième bande-annonce a reçu des commentaires beaucoup plus positifs. Avec les débuts en salles dans moins d’un mois, une chanson thème beaucoup plus officielle a été dévoilée. Le nouveau morceau (complet avec un clip vidéo) s’appelle Speed ​​Me Up. Il a été fourni par Wiz Khalifa, avec Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et Sueco the Child. Vous pouvez le vérifier en cliquant ci-dessous!

Chanson à thème et vidéoclip de Wiz Khalifa

Le film Sonic

Le clip de Wiz Khalifa présente une combinaison de séquences du film Sonic et de versions de style jeu vidéo rétro des artistes qui parcourent le monde de Sonic. L’iconographie Sonic populaire est partout, y compris des références aux boss, aux étapes bonus, et plus encore. Il n’a pas tout à fait l’énergie que j’attendrais d’une chanson à thème Sonic, mais c’est bien mieux que Gangsta’s Paradise.

Le film Sonic sortira officiellement en salles le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Il devait initialement sortir en novembre, mais Paramount Pictures a opté pour un délai après que la bande-annonce initiale eut rencontré des critiques quasi universelles. Peut-être que le projet terminé s’en sortira un peu mieux?

