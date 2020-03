Le film Sonic obtient une sortie numérique précoce à la fin de ce mois

Si vous ne pouviez pas attraper le Sonic l’hérisson film dans les cinémas avant l’épidémie de COVID-19, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car Paramount Pictures a décidé d’avancer la sortie numérique du film.

Il sera maintenant disponible à la fin de ce mois, le 31 mars, ce qui est assez fou étant donné que sa sortie en salles était la Saint-Valentin. Ce lancement numérique sera suivi de la sortie Blu-ray et 4K Ultra HD le 19 mai.

Sois prêt! #SonicMovie est sur Digital le 31 mars et sur Blu-ray ™ et 4K Ultra HD ™ le 19 mai. Https://t.co/AfJlcB7jCd pic.twitter.com/08OkyGYDKO— Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) 20 mars 2020

Sonic the Hedgehog est l’un des nombreux films marquant une sortie précoce sur le numérique en raison de la pandémie mondiale actuelle. Divers films à venir comme No Time to Die et Black Widow ont été retardés.

Heureusement, cette décision est peu susceptible d’avoir un impact sur les ventes au box-office de Sonic, car il a déjà encaissé 306 millions de dollars dans le monde et a réussi à dépasser Pokémon détective Pikachu en tant que film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps en Amérique du Nord.

Avez-vous réussi à attraper Sonic alors qu’il était au cinéma? Avez-vous attendu la sortie numérique? Dites-nous ci-dessous.

