Le film Sonic sera présenté en première dans le Super Bowl LIV

Nous sommes quelques jours avant la première du film Sonic the Hedgehog et récemment le projet est entré dans sa phase de plus grande promotion en cherchant à attirer le plus de personnes possible et pas seulement les fans de jeux vidéo. C’est pourquoi, profitant de la célébration du Super Bowl LIV, Paramount Pictures a présenté la publicité qui annoncera le film lors du plus grand événement sportif des États-Unis.

Peu de temps après le coup d’envoi initial du Super Bowl LIV, l’équipe responsable du film Sonic the Hedgehog a révélé la publicité qui sera en rotation pendant l’événement. Comme vous le savez, le jeu de championnat de la NFL n’est pas seulement attrayant sur le plan sportif, il l’est également sur le plan commercial, car étant l’événement le plus regardé aux États-Unis, différentes marques et entreprises profitent de la vitrine pour présenter de nouvelles publicités intéressantes, formant toutes une scène parallèle de fans qui aiment voir les publicités.

Dans le cas du film Sonic the Hedgehog, Paramount a choisi de connecter le hérisson bleu au terrain de sport, il comprenait donc les joueurs de la NFL Michael Thomas et Christian McCaffrey; à la star olympique Allyson Felix et au pilote NASCAR Kyle Busch. Dans la publicité, les 4 athlètes parlent d’un rival aux capacités impressionnantes, rapide et sauvage, avec du goût pour les anneaux de championnat. Évidemment, ils se réfèrent au hérisson bleu de SEGA, qui est prêt à faire ses débuts sur grand écran.

Le film Sonic the Hedgehog sera présenté en avant-première le 14 février et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations sur ce projet et d’autres qui sont passés des jeux vidéo au cinéma.

