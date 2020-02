Le film Sonic The Hedgehog est un peu bizarre, mais surtout très bien

Lorsque j’ai quitté le théâtre après une projection privée de Sonic the Hedgehog, l’un des organisateurs est venu vers moi avec une question. Le film plairait-il aux fans hardcore? J’ai pris un moment pour réfléchir. Peu importait, dis-je, en haussant les épaules. Ce n’était pas un film pour eux; c’était un film fait pour les enfants. Un film avec un complot d’amitié sévère, un animal de bande dessinée idiot et Jim Carrey. Les fans de hardcore adoreront-ils Sonic the Hedgehog? Je m’en fiche. Les enfants le feront, et c’est le point.

Si vous m’aviez dit à l’avance que je m’éloignais de Sonic the Hedgehog en souriant, je ne vous aurais pas cru. Je suis l’un des fans de Sonic hardcore susmentionnés. La Sega Genesis a été ma première console, et Green Hill Zone m’est aussi familier que l’arrière-cour de ma maison d’enfance, même si je pense que la zone Emerald Hill de Sonic the Hedgehog 2 est le meilleur niveau. Je me suis déguisé en Sonic pour Halloween pendant un an, j’ai commencé à lire la série de bandes dessinées Archie du numéro un, et je serai ravi de passer des heures à vous expliquer pourquoi l’utilisation par Sonic Adventure des mondes des hubs est absolument une bonne chose. J’adore Sonic, et les premiers détails sur le nouveau film ne ressemblaient en rien au Sonic que je connaissais. Et alors? Il est dans le monde réel et son ami est flic? Robotnik est un type de gouvernement Men in Black scientifique? Il n’y a pas d’émeraudes du chaos? Ça ressemble à des conneries pour moi.

Puis vint la révélation du design original de Sonic. C’était une petite chose enchevêtrée avec de petits yeux et une bouche bizarre pleine de dents humaines. C’était assez choquant pour me faire sentir que Sonic the Hedgehog serait probablement un désastre. Internet – des contingents de vraies têtes bleues au bon cœur et d’opportunistes YouTube de 40 ans moins bien intentionnés qui se déchaînent contre Captain Marvel – n’étaient pas satisfaits. Ce moment de cliquetis de sabre numérique a finalement conduit à une refonte beaucoup plus conforme à ce que les gens de Sonic savaient. Mais cette réaction était excessive. Le tumulte signifiait des réunions signifiait des retards signifiait des séances d’art signifiait des tirets d’animation. Le studio de Vancouver de la société d’effets visuels responsable de l’œuvre, Moving Picture Company, a fermé ses portes en décembre dernier. Il n’est pas clair si la décision de refaire l’animation a provoqué l’arrêt, mais leur dernier projet donnerait aux fans le Sonic qu’ils voulaient avant de perdre leur emploi.

Si c’est un inconvénient, sachez que Sonic the Hedgehog est amusant. Ce n’est pas la chose que les nerds voulaient probablement: une recréation de référence de leurs intrigues de jeux vidéo préférées. C’est étrange; un mélange de copain-copain et de road trip dont je me souviens bien des scènes mais qui ne me laisseront finalement aucune impression réelle. Au lieu de cela, chaque fois que je pense à Sonic the Hedgehog, je pense au théâtre dans lequel j’étais. Il était rempli de critiques stupides comme moi, mais aussi de parents et de leurs enfants. Voici ce que je sais: beaucoup de gens ont travaillé très dur pour faire vivre un hérisson adorable sur cet écran et ils ont parfaitement fait leur travail. Lorsque Sonic a fait une gaffe et a joué au baseball seul – se déplaçant si vite qu’il a aligné toutes les positions – les gens ont ri. Lorsque Sonic était en danger, un enfant derrière moi a demandé avec inquiétude à sa mère s’il allait bien. Bien sûr, Sonic va bien, gamin; tu verras. Il va se lever et battre les méchants. C’était comme regarder un vieil ami exécuter des tours familiers. Sonic représente le monde pour moi, et maintenant il y a peut-être encore quelques enfants qui pensent que c’est la chose la plus cool qui soit. Ce qui, bien sûr, il l’est.

Sonic the Hedgehog abandonne à peu près tout, des jeux vidéo ou d’autres matériaux. Dans cette version de l’histoire, Sonic est essentiellement un extraterrestre (ou au moins un copain animal interdimensionnel) qui vit dans la ville idyllique de Green Hills. Regardant la vie humaine à distance, il vit par procuration à travers les autres. Il est passionné par le monde qui l’entoure, en particulier le shérif local Tom Wachowski (joué par la statue grecque vivante James Marsden). La vie de Wachowski à Green Hills est ennuyeuse; le plus qu’il pourrait traiter un jour donné sont des ratons laveurs. Ces deux personnages en veulent plus. Sonic veut de vrais amis et de la famille; Tom veut de l’excitation et de l’aventure. C’est une configuration simple, et ils viennent tous les deux de compter les uns sur les autres après une nuit fatidique où Sonic court si vite qu’il coupe toute la puissance de la côte ouest. Cela attire l’attention du gouvernement américain, qui a immédiatement dépêché le suspect Robotnik (Jim Carrey) pour enquêter sur la situation.

La colle est la performance énergétique de Ben Schwartz en tant que Sonic. Ce n’est pas aussi effronté que le tour de Jaleel White en tant que Sonic dans la série de dessins animés des années 1990 ou aussi impétueux que les jeux modernes inspirés des anime. Schwartz opte plutôt pour quelque chose de plus vulnérable. Sonic est un enfant solitaire débordant d’énergie et désireux de plaire aux autres. Cette sentimentalité joue bien avec la performance de tout le monde de Marden en tant que Wachowski. Il est en fait surprenant de voir à quel point les deux fonctionnent bien ensemble. Sonic de Schwartz est un goofball de plaisanterie qui devient lentement un héros, et Marsden – qui a désormais accaparé le marché des gars bien intentionnés avec des crédits tels que Westworld et Enchanted – s’amuse clairement. Il y a juste assez de dynamique père / fils en croissance pour donner du développement, mais cela ne s’enfonce jamais dans une surentimentalité forgée. Encore une fois, c’est un film pour enfants, sur la croissance et la famille et la création d’amis. Je ne pense pas que Tom Wachowski tombe dans le panthéon des fans de personnages préférés, mais grâce au sérieux partagé de Schwartz et Marsden, je me suis senti suffisamment investi.

En face de l’amitié chaleureuse de Tom et Sonic se trouve le monde absolu de la batshit du docteur Robotnik de Jim Carrey. J’ai eu quelques jours pour réfléchir, et je ne peux pas décider si j’aime vraiment ce stupide petit méchant de gremlin ou s’il est officiellement trop à gérer. S’il vous plaît, comprenez que je lutte avec le fait que quiconque ait jamais trouvé Ace Ventura Pet Detective drôle, et bien que j’adore Dumb and Dumber, je suis beaucoup plus susceptible de revoir The Truman Show que l’un des slapsticks de Carrey. Peu ont bien vieilli. Il ne fait aucun doute que c’est un homme qui a un contrôle parfait de son corps dans un sens comique. Les diverses contorsions, agressions visqueuses et exclamations de Robotnik sont livrées avec le célèbre excès de Carrey, mais ce n’est pas aussi agréable que les gazouillis hyperactifs de Schwartz. Le script ne parvient jamais tout à fait à manifester l’intellect de Robotnik comme autre chose que des divagations insupportablement syllabiques. Pour tous ses gaffes dans les jeux vidéo et les bandes dessinées, Robotnik était avant tout un méchant. Il est dangereux. Robotnik de Carrey ne gère jamais tout à fait cela.

Sonic the Hedgehog n’est pas un film d’action en soi, mais il y a suffisamment d’excitation pour rythmer l’émotion. La structure du roadtrip de l’intrigue se transforme finalement en une longue poursuite, qui fournit de nombreuses confrontations d’action avec les méchants et les robots d’oeufs de Robotnik, mais signifie également que les deux personnages les plus emblématiques du film ont tendance à interagir les uns avec les autres en morceaux de la taille d’une bouchée. Parfois, Robotnik n’est pas vraiment là. Sonic fracassera un robot, souvent de façon spectaculaire, seulement pour une coupe rapide à Robotnik dans son laboratoire en secouant le poing ou en appuyant sur un bouton pour invoquer une autre mécano-monstruosité. Cela ressemble à une occasion manquée. Sonic the Hedgehog a clairement des aspirations de suite. C’est, dans une certaine mesure, une histoire d’origine pour la rivalité entre Sonic et Robotnik. Il faut jusqu’à la confrontation finale pour que la dynamique héros / méchant se forme complètement et elle s’essouffle trop rapidement dans une confrontation anti-climatique.

Sonic the Hedgehog va bien. C’est la meilleure chose que je puisse dire ici, en particulier pour tout lecteur acharné qui se trouve en conflit au sujet de son investissement dans ce film. C’est bon! La prémisse est fragile et le script n’est pas mémorable, mais le sérieux est contagieux. C’est une histoire idiote de grandir et de trouver sa place, qui se trouve juste avoir un hérisson bleu et un Jim Carrey moustachu. Si vous vouliez une adaptation intense de Sonic Adventure ou quelque chose de plus spécifique aux jeux, vous ne le trouverez pas ici. Ce n’est pas votre film; c’est celui de ton petit frère. Laissez les attentes derrière vous et vous vous amuserez.

