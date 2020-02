Le film Uncharted est inspiré par Uncharted 4

Il semble qu’après des années de retards et de pertes de réalisateurs, le film Uncharted prend enfin forme. Mais avant de savoir en quoi consiste cette interprétation de Nathan Drake, il faut savoir ce qui a inspiré ce projet et Tom Holland, qui jouera le personnage principal, pour jouer ce rôle.

Dans une récente interview avec IGN, Tom Holland a avoué que Uncharted 4: A Thief’s End est l’un de ses jeux préférés de tous les temps, et que ce titre de 2016 servira de guide pour le film, bien que non spécifique, il se réfère à l’histoire ou au ton.

«Si je suis honnête, l’un de mes jeux vidéo préférés est le quatrième jeu Uncharted… Incroyable. Et une grande partie de l’inspiration du film vient de ce jeu particulier. C’était intéressant, quand je me suis assis avec [el presidente de Sony Pictures] Tom Rothman et nous parlions de jeux vidéo, et je me suis dit “Oh, je viens de terminer Uncharted”. Et il a dit: “Eh bien, pourquoi ne jouez-vous pas Nathan Drake?” Je me souviens avoir dit: “Je ferais n’importe quoi pour jouer Nathan Drake.” Je vous en prie, ce serait incroyable. Alors oui, nous avons commencé à tourner dans environ quatre semaines. Mark Wahlberg va être incroyable comme Sully. Le département des cascades que nous avons à Berlin a déjà fait un travail incroyable, préparant les cascades, et ce sera passionnant. »

D’un autre côté, il reste un peu de doute sur l’inspiration derrière cette interprétation de Nathan Drake, la seule chose sûre jusqu’à présent est que ce sera une jeune version du protagoniste.

«Il y avait certainement beaucoup d’inspiration dans les jeux, mais c’est une version très jeune et fraîche du personnage parce que, évidemment, nous ne pouvions pas le rencontrer autant quand il était plus jeune. Mais c’est un film étonnant et mondial. Nous parcourons le monde, voyons des endroits incroyables et Mark Wahlberg et moi allons passer un bel été ensemble. »

Dans des sujets similaires, le tournage du film commencera dans quatre semaines. De même, Tom Holland a déjà lu le scénario du film, et c’est ce qu’il pense.

Via: IGN

