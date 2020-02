Le flic diamo Immortal prépare son lancement progressif dans certaines régions

Activision Blizzard espère que le jeu parvient à attirer un nouveau public dans la saga des rôles.

Par Mario Gmez / 7 février 2020, 21:104 commentaires

Vous ne pouvez pas dire que Diablo Immortal a bénéficié du meilleur accueil possible lors de son annonce à la BlizzCon 2018. En fait, il a joué dans l’une des politiques les plus brutales dont nous nous souvenions ces derniers temps: après six ans d’attente, les fans voulaient voir un nouvelle livraison pour PC, pas pourmobile. Cependant, si le matériel présenté dans le jeu vous intéresse, vous aimerez probablement savoir que le jeu arrivera bientôt dans les magasins numériques.

La bêta de Diablo Immortal démarre dans certaines régions à la mi-2020Cela a été confirmé par sa propreActivision Blizzarddans son récent rapport financier trimestriel, où il est également question d’un lancement progressif dans certaines régions où il sera lancé en tant quebêta. Aucune région spécifique n’a été spécifiée, il n’y a donc aucun moyen de savoir si l’Espagne ou les pays d’Amérique latine en font partie. S il a été annoncé, d’autre part, que ces testscommencera “mi-2020”nous aurons donc sûrement des détails fermes dans les prochains mois.

Pour sa part, Robert Kotick, président de la société, a expliqué à ses investisseurs (Seeking Alpha) que le lancement de Diablo Immortal dans les téléphones portables aideraamener de nouveaux joueursà une série qui a été traditionnellement développée et jouée sur PC. Fait intéressant, les utilisateurs de cette plate-forme ne pourront pas lire le titre sur leur appareil préféré.

Outre Diablo Immortal, Blizzard Studios développe un autre jeu beaucoup plus en ligne que les fans traditionnels ne l’attendent. Nous parlons bien sûr d’un Diablo IV qui a été annoncé avec une cinématique puissante et qui n’a cessé depuis de nous donner des nouvelles pleines d’espoir. Son arrivée sur PC semble également assez éloignée, même si la rumeur court que cette année aura également une version bêta.

