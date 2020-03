Le flipper Wizard Zen Studios apporte son RPG tactique redoutable au nautisme pour passer en avril

Zen Studios, plus connu ces dernières années pour des jeux comme Pinball FX3, a annoncé Dread Nautical – un RPG de stratégie sur le thème de l’horreur qui arrivera sur Nintendo Switch le 29 avril. Le jeu était précédemment sorti sur Apple Arcade à la fin de l’année dernière.

Il est décrit dans son intégralité comme un RPG tactique au tour par tour comportant des éléments roguelike, et a une atmosphère charmante – mais étrangement captivante -, qui promet d’être l’une des “versions de jeux vidéo les plus uniques” de 2020. Voici le résumé complet:

Des forces mystérieuses et surnaturelles ont submergé le paquebot de croisière de luxe connu sous le nom de Hope avec des monstruosités malveillantes visant à éliminer tout invité sur leur chemin. Après avoir choisi l’un des quatre personnages uniques, les joueurs traverseront vingt ponts du navire générés aléatoirement, à la recherche de nourriture et d’autres fournitures. Sur le chemin, ils rencontreront 11 autres survivants hauts en couleur, qui peuvent choisir de rejoindre le combat en fonction de ce que le joueur a saisi et de l’interaction sociale avisée. Planifier correctement quels compagnons apporter, comment ils attaquent et quelles compétences mettre à niveau sont les clés pour échapper à ces «vacances».

Le vice-président de l’édition, Mel Kirk, a déclaré que les studios Zen voulaient se diversifier et prouver que c’était plus qu’un simple assistant de flipper. Il est également impatient de laisser à son développement la liberté de créer les jeux auxquels ils veulent jouer:

«La sortie de Dread Nautical sur consoles et PC témoigne de la volonté de Zen Studios de développer une large gamme de jeux bien conçus pour redéfinir notre studio comme plus que de simples Pinball Wizards. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons apporté à l’espace flipper, mais nous sommes prêts à relever de nouveaux défis dans un espace de jeu plus large.

“Plus important encore, nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de laisser à nos équipes de développement la liberté de créer les jeux auxquels elles veulent jouer”

