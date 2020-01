Le fondateur de Respawn dirige DICE LA et prévoit le lancement d’un jeu inopiné

Le fondateur et PDG de Respawn, Vince Zampella, devrait devenir le nouveau directeur de DICE LA. En plus du nouveau rôle de leadership avec EA, il a en outre annoncé des plans pour un nouveau titre sans nom. Le studio prévoit «d’étendre et de lancer un jeu original, non encore dévoilé».

Prenant la tête de EA DICE LA, Zampella a déclaré qu’il serait “séparé de DICE Stockholm et Respawn”.

Compte tenu du changement de direction au studio, il semble peu probable que les nouvelles soient partagées de si tôt. Zampella a également discuté de ses espoirs de renommer le studio. «Nous allons probablement changer de marque. Nous voulons lui donner une nouvelle image. »

En outre, il a décrit son poste chez Respawn comme un «entraîneur-chef», travaillant avec Stig Asmussen, Chad Grenier et Peter Hirschmann.

Au fil des ans, Zampella a redémarré les séries Medal Of Honor, Call Of Duty et Titanfall.

2019 a sans aucun doute été une grande année pour Respawn. Il a vu le lancement d’Apex Legends et de Star Wars Jedi: Fallen Order, y compris le nouveau titre Medal of Honor: Above and Beyond pour VR.

