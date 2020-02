Le Fortnite Iris Starter Pack est réel et vous pouvez donc l’obtenir

Une nouvelle saison de Fortnite signifie toujours beaucoup plus d’objets cosmétiques à collectionner. Récemment, certains détails du pack de démarrage Iris ont été divulgués, un contenu qui était considéré comme exclusif à certains appareils.

Heureusement, cela ne s’est pas passé ainsi et tous les membres de la communauté Battle Royale peuvent l’obtenir maintenant. Certains dataminers ont trouvé plusieurs détails sur le contenu du Iris Starter Pack il y a quelques jours, donc cela semble probablement familier.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Que comprend-il et comment obtenir le package de contenu?

Au cas où vous ne le sauriez pas, le pack de démarrage Iris comprend un skin spécial, qui a 2 styles différents. De plus, vous recevrez un pic et un sac à dos avec un design assez coloré. Si ce qui précède vous paraissait peu important, sachez qu’il comprend également 600 PaVos.

Le package a été lancé progressivement par les régions et les plates-formes, mais est désormais disponible pour tous les joueurs de la boutique de jeux. Vous pouvez obtenir tout son contenu en échange de 4,99 $ USD. Ci-dessous, je laisse une image pour que vous puissiez voir ce que le forfait comprend.

Gardez la concurrence dans vos yeux 🎯

Prenez le pack Iris qui comprend la tenue Iris et 600 V-Bucks! pic.twitter.com/5XbjRoMLuK

– Fortnite (@FortniteGame) 26 février 2020

Nous vous rappelons qu’Epic Games prépare plus de surprises pour le Battle Royale. Les premiers défis liés à Deadpool et à son skin sont disponibles depuis un certain temps. Si vous voulez l’obtenir, vous devez savoir que le menu du jeu cache un secret à ce sujet.

Dans d’autres nouvelles connexes, certains joueurs ont accusé Fortnite de copier une fonctionnalité Apex Legends. D’un autre côté, une partie de la communauté pense que la visée assistée est plus brisée que jamais. Enfin, nous vous indiquons où ils se trouvent et comment ouvrir les coffres de Battle Royale.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

Source

.