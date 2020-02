Le Fox m’attend reçoit plus de remorques promotionnelles

Toujours curieux de la prochaine version Switch de Le renard m’attend? Voici quelques nouveaux aperçus de son histoire!

COSEN a publié plusieurs nouvelles bandes-annonces de gameplay pour le prochain roman visuel – qui sera lancé le 16 avril 2020 au Japon. Comme vous le verrez ci-dessous, ils couvrent une variété de scènes avec certains de ses acteurs principaux:

Pour l’instant, il n’est pas prévu de sortie occidentale de The Fox Awaits Me on Switch. Nous vous informerons si quelque chose change.

