Le Funko POP! Baby Yoda est déjà le best-seller de tous les temps

Si vous avez précommandé le Funko POP! basé sur le caractère adorable Baby yoda, puis vous avez aidé à le transformer en figure POP! meilleure vente de tous les temps. Funko Il a confirmé la nouvelle aujourd’hui lors d’une interview avec son directeur artistique, Reis O’Brien, qui a également parlé un peu de l’évolution de cette figure, à laquelle Disney insister pour l’appeler «L’enfant».

Reis O’Brien (directeur artistique de Funko) parle du développement de «The Child» Pop! – la figurine Funko la plus vendue de tous les temps. # FunkoPop #TheMandalorian #StarWars #TheChild pic.twitter.com/lSFYwQGQZq

– Funko (@OriginalFunko) 6 février 2020

En raison de la popularité monstrueuse de Baby Yoda, Il n’est pas surprenant que dans de nombreuses régions du monde, les préventes seront épuisées en quelques minutes. Au moment de la rédaction de cette note, le chiffre standard et sa version 10 pouces ne sont plus disponibles en Amazon, mais vous pouvez toujours tenter votre chance dans d’autres distributeurs.

D’un autre côté, s’il vous reste de l’argent et que vous êtes vraiment un fan du personnage, vous pouvez également précommander une figure hyperréaliste de Baby yoda, et si vous souhaitez en savoir plus, suivez ce lien.

Source: Funko POP!

