Le futur JRPG Fairy Tail retardé jusqu’en juin 2020, le producteur présente ses excuses

Koei Tecmo Europe et le développeur Gust Studios ont annoncé aujourd’hui que Conte de fées a été reportée de sa date de sortie initiale du 19 mars au 25 juin.

Un communiqué de presse détaillant l’annonce annonce que le changement de date est “dû au désir du développeur d’améliorer encore le jeu pour une expérience Fairy Tail plus enrichissante”. Le producteur du jeu, Keisuke Kikuchi, a partagé les excuses suivantes:

“Je suis vraiment désolé pour le retard de Fairy Tail et les désagréments causés à nos fans, partenaires et parties prenantes qui attendent ce titre avec impatience. Veuillez nous permettre de prendre plus de temps pour peaufiner le jeu afin de nous assurer qu’il est de la meilleure qualité possible, afin que nous puissions vous offrir une expérience vraiment immersive.

Nous travaillerons dur pour améliorer les effets magiques, les effets de scène d’événement, améliorer l’équilibre du jeu et plus encore! Nous parlerons des améliorations plus en détail dans les prochains mois. Ce délai nous permettra de vous garantir un jeu beaucoup plus satisfaisant. Merci de votre compréhension!”

Le jeu est décrit comme un “JRPG magique” basé sur les séries de mangas et d’animés les plus vendues de Hiro Mashima du même nom. Il suit l’intrigue trouvée dans l’arc de l’histoire de “ The Grand Magic Games ”, permettant aux joueurs de découvrir les épisodes de cette histoire préférée des fans sous forme de jeu. Il comprendra également des éléments d’histoire et de quête inédits.

Aviez-vous hâte de prendre celui-ci le mois prochain? Espérant toujours l’attraper lors de son arrivée en juin? Dites-nous ci-dessous.

